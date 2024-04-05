Иран готовит ответ Израилю, но...

Иран готовит ответные меры на ракетный удар Израиля по консульству исламской республики в Сирии, но хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и экспертов.

По словам собеседников издания, несмотря на "жесткую риторику" Ирана, республика "тщательно продумает" свой ответ на нападение. Американские, израильские и западные чиновники считают, что удар по консульству в Дамаске, хотя и был "провокационным", не привел к массовым жертвам.

В свою очередь, один из высокопоставленных представителей израильской службы безопасности отметил, что в Израиле не ожидают от Ирана "чрезмерной реакции", поскольку это была не первая атака, которую еврейское государство совершило в Сирии против Ирана и мятежных сил, связанных с ним. По оценке неназванных чиновников, Иран может атаковать стратегические объекты еврейского государства беспилотниками или ракетами таким образом, чтобы не провоцировать власти страны.

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