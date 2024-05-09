В Британии построят первый завод по производству низкообогащенного уранa

Великобритания инвестирует £196 млн (почти $245 млн) в сооружение первого в Европе, помимо России, завода по производству высокопробного низкообогащенного уранового топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

"Британия станет первой европейской страной, которая станет производить современное ядерное топливо (рынок, на котором в настоящее время доминирует Россия), для снабжения топливом АЭС внутри страны и за рубежом", - говорится в заявлении.

Это поможет, по утверждению авторов проекта, "изолировать Россию на мировых энергетических рынках, повысить энергетическую безопасность королевства". Предприятие в Кейпенхерсте (северо-западное английское графство Чешир) планируется ввести в строй в 2031 году.

По словам исполнительного директора Ассоциации атомной промышленности Тома Грейтрекса, реализация проекта "позволит Великобритании снабжать топливом современные реакторы по всему миру, укрепляя энергетическую безопасность союзников, снижая их зависимость от России".

По данным британского Минэнерго, к 2050 году королевство надеется производить 24 ГВт чистой атомной энергии, что позволит удовлетворить четверть потребностей страны в электроэнергии.

В июне 2022 года лидеры стран Группы семи в совместном заявлении упомянули о намерении снизить зависимость от гражданских ядерных технологий и другой смежной продукции из РФ. В частности, они договорились работать над оказанием помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои цепочки поставок ядерного топлива.

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