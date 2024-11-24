Сможет ли Азербайджан прервать победную серию Швейцарии?

Сегодня мужская футбольная сборная Азербайджана проведет свой очередной матч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится со сборной Швейцарии в рамках четвертого матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2027 года.

После поражения 3 дня назад от Ирландии, команда Тахира Бахшиева постарается порадовать своих болельщиков. Швейцарцы, не проигравшие до этого в квалификации, намерены продолжить свою успешную серию.

Также стоит отметить, что в другом матче группы Ирландия сыграет с Косово.

ЧМ-2027, квалификация чемпионата мира-2027
Группа А, IV тур
24 ноября
14:00. Азербайджан - Швейцария
Судьи: Эдис Толга (Турция), Кирил Тваури (Грузия), Тодрубас Даскалу и Влад Теодор (Румыния).
Бакинский Дворец Спорта

Швейцария

3

3

0

233-159 (+74)

6

Ирландия

3

1

2

230-236 (-6)

4

Косово

3

1

2

203-238 (-35)

4

Азербайджан

3

1

2

207-240 (-33)

4