Сможет ли Азербайджан прервать победную серию Швейцарии?

Сегодня мужская футбольная сборная Азербайджана проведет свой очередной матч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится со сборной Швейцарии в рамках четвертого матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2027 года.

После поражения 3 дня назад от Ирландии, команда Тахира Бахшиева постарается порадовать своих болельщиков. Швейцарцы, не проигравшие до этого в квалификации, намерены продолжить свою успешную серию.

Также стоит отметить, что в другом матче группы Ирландия сыграет с Косово.

ЧМ-2027, квалификация чемпионата мира-2027

Группа А, IV тур

24 ноября

14:00. Азербайджан - Швейцария

Судьи: Эдис Толга (Турция), Кирил Тваури (Грузия), Тодрубас Даскалу и Влад Теодор (Румыния).

Бакинский Дворец Спорта