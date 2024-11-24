Сможет ли Азербайджан прервать победную серию Швейцарии?
Сегодня мужская футбольная сборная Азербайджана проведет свой очередной матч.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится со сборной Швейцарии в рамках четвертого матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2027 года.
После поражения 3 дня назад от Ирландии, команда Тахира Бахшиева постарается порадовать своих болельщиков. Швейцарцы, не проигравшие до этого в квалификации, намерены продолжить свою успешную серию.
Также стоит отметить, что в другом матче группы Ирландия сыграет с Косово.
ЧМ-2027, квалификация чемпионата мира-2027
Группа А, IV тур
24 ноября
14:00. Азербайджан - Швейцария
Судьи: Эдис Толга (Турция), Кирил Тваури (Грузия), Тодрубас Даскалу и Влад Теодор (Румыния).
Бакинский Дворец Спорта
|
Швейцария
|
3
|
3
|
0
|
233-159 (+74)
|
6
|
Ирландия
|
3
|
1
|
2
|
230-236 (-6)
|
4
|
Косово
|
3
|
1
|
2
|
203-238 (-35)
|
4
|
Азербайджан
|
3
|
1
|
2
|
207-240 (-33)
|
4
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