В ФРГ начали расследование против сотрудников МИД из-за визового скандала

Федеральная полиция Германии совместно с прокуратурами Берлина и Котбуса проводит расследование в отношении сотрудников министерства иностранных дел в связи со скандалом вокруг выдачи виз мигрантам. Об этом сообщил новостной портал Focus-online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, сотрудников МИД подозревают в том, что они официально поручили посольствам и консульствам разрешить въезд в Германию иностранцам с неполными или явно поддельными документами, большинство этих лиц затем обратились с просьбой о предоставлении убежища в ФРГ. Сирийцы, афганцы и турки, как отмечает Focus-online, иммигрировали с сомнительными документами. Граждане Пакистана и различных африканских стран, очевидно, также имели поддельные разрешения на въезд, указывает портал.

Внешнеполитическое ведомство Германии неоднократно заверяло, что отдельных случаев всего 19. Однако следователь федеральной полиции опроверг заявление МИД. "Официально проводится три расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц МИД", - сказал он Focus. "Все это необходимо изучить, мы роемся во всех структурах МИД и немецких дипломатических представительствах за рубежом", - резюмировал следователь.

С 2018 года, как замечает портал, почти 12 тыс. беженцев разрешили въехать в ФРГ без паспортов. Большинство исключений было сделано для палестинцев и мигрантов из Эритреи и Сомали. В список входили также сирийцы и афганцы.

Представитель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Александер Тром не исключил, что блок запросит провести парламентское расследование. "Поскольку правительство ФРГ тормозит это дело, мы должны использовать все возможности для разъяснений в парламенте", - отметил он.

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