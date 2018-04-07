Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна в Формуле-1

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель завоевал поул-позишн по итогам квалификации второго этапа чемпионата Формулы-1 - Гран-при Бахрейна, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Феттель на лучшем круге показал время 1 минута 27,958 секунды, вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (1.28,101), замкнул тройку сильнейших финн Вальттери Боттас из "Мерседеса" (1.28,124).

Также в десятку лучших вошли:

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес", 1.28,220)

5. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл", 1.28,398)

6. Пьер Гасли ("Торо Россо", 1.29,329)

7. Кевин Магнуссен ("Хаас", 1.29,358)

8. Нико Хюлькенберг ("Рено", 1.29,570)

9. Эстебан Окон ("Форс Индия", 1.29,874)

10. Карлос Сайнс ("Рено", 1.29,986).

Хэмилтон будет оштрафован на пять позиций на старте воскресной гонки из-за замены коробки передач.

Напомним, что Феттель выиграл и первую гонку сезона-2018 - Гран-при Австралии.