Bu vərdişlər dişlərinizi məhv edir - Açıqlama
Stomatoloq gündəlik vərdişlərin dişlərə ciddi zərər verə biləcəyini bildirib.
Milli.Az-ın məlumatına görə Uqo Roberto Levqoy deyib ki, adi görünən bəzi vərdişlər dişlərin sınmasına və hətta kök kanallarının müalicəsinə ehtiyac yarada bilər. O, xüsusilə qələm qapaqlarını dişləmək və buz çeynəmək vərdişlərini təhlükəli hesab edib.
Həkim həmçinin dişləri müxtəlif qabları açmaq üçün istifadə etmək, sərt diş fırçası ilə fırçalamaq, yeməkdən sonra diş çöpündən istifadə etmək və dırnaqları çeynəmək kimi vərdişlərin də dişləri məhv edə biləcəyini vurğulayıb.
Levqoy əlavə edib ki, diş ipi ağız gigiyenasının vacib hissəsidir, lakin düzgün istifadə edilmədikdə diş ətinə zərər verə bilər.
