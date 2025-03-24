Apple улучшит свои смарт-часы и наушники

Американская технологическая корпорация Apple планирует оснастить свои смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods камерой и функциями, основанными на технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, основная цель таких гаджетов состоит в задействовании встроенной камеры и микрофона для поддержки ИИ-функций и предоставления владельцу информации о том, что его окружает. Соответствующая опция получила название Visual Intelligence и на сегодняшний день она работает только на смартфоне компании iPhone 16. Однако в будущем производитель намерен распространить действие ИИ-функции на другие гаджеты, включая Apple Watch и AirPods. При этом устройства должны будут функционировать на собственной ИИ-модели Apple, а не на моделях конкурентов - Open AI и Google.

Как уточняет агентство, в рамках этого плана корпорация рассматривает возможность добавления камер как в стандартную модель часов, так и в более продвинутую модель Ultra. Камера будет встроена внутрь дисплея устройства по аналогии с фронтальной камерой iPhone у стандартной модели, а у продвинутой - расположена сбоку. По предположениям Bloomberg, в будущем Apple также может встроить в смарт-часы функцию видеозвонков FaceTime. Ожидается, что оснащенные камерой AirPods и Apple Watch увидят свет в 2027 году.

В ноябре 2024 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri на основе ИИ-технологий, чтобы укрепить свои позиции на рынке ИИ-сервисов. Для этого корпорация заключила партнерское соглашение с компанией OpenAI для интеграции чат-бота с генеративным ИИ ChatGPT в операционные системы iOS, iPadOS и macOS.