Сокращение времени сна снижает сопротивляемость организма инфекциям

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов предупредил, что плохой сон снижает сопротивляемость организма человека инфекциям. Специалист утверждает, что сокращение времени отдыха снижает подобные защитные механизмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, для взрослого человека рекомендованным временем сна является от семи до девяти часов, отмечается, что норма индивидуальна.

"Получены достаточно убедительные данные, что ограничение времени сна плохо влияет на иммунитет", - заявил СМИ Полуэктов.

По его словам, касаемо этой темы проводилось много исследований. При сокращении времени сна даже на один час снижается сопротивляемость вирусным инфекциям.

Чтобы сон был хорошим, нужно выполнять некоторые действия. Полуэктов рекомендовал настроить режим, ложиться в одно время, сон должен проходить в комфортной обстановке, перед сном лучше не использовать предметы, возбуждающие мозг, например, телевизор и смартфон.