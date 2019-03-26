Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщает ТАСС, торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В соседней снами Армении эта новость вызвала живейший интерес. По мнению тамошних аналитиков и ангажированных зарубежных экспертов, ситуация "один в один" напоминает происходящее в карабахском вопросе и является полной его "аналогией". То есть, в Армении уже ожидают, что предпринятый Трампом шаг станет прецедентом для признания этой державой, а вслед за ней и ее "сателлитами" результатов карабахской войны. В частности, принадлежности оккупированных Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана Армении.

Прокомментировать всплеск оптимизма в оккупирующей территории Азербайджана Армении мы попросили известного политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова.

"Есть русская пословица - "куда конь с копытом, туда и рак с клешней". Это хорошо ложится на постоянные потуги армян легализовать сепаратизм и оккупацию азербайджанских территорий", - сказал наш собеседник.

По мнению Мусабекова, отождествлять признание США Голанских высот израильской территорией с будущим Кяльбаджарского района и Лачина - это полный абсурд.

"На Голанских высотах было всего 6 деревень с населением 18 тысяч. Это друзы, а не арабы и большинство из них взяли израильское гражданство и паспорта. Из Кяльбаджарского и Лачинского районов в общей сложности изгнано около 120 тысяч азербайджанцев, а с учетом их потомков - намного больше", - отметил депутат.

Расим Мусабеков считает смешным, что небольшое по численности население оккупированного Карабаха сравнивает себя с могущественным 7-миллионным Израилем. Более того, жалкая Армения не в силах признать независимость даже Нагорного Карабаха, не говоря уже о Кяльбаджаре и Лачине, подчеркнул парламентарий.

"От других стран нет даже намека на поддержку притязаний армян. Так что на детский лепет армянской пропаганды не стоит обращать внимания", - считает азербайджанский депутат.

Зульфугар Ибрагимов