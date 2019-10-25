https://news.day.az/politics/1169245.html ООН: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации
ООН: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации.
Об этом говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерреша, адресованном участникам XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, проходящем в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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