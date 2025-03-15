https://news.day.az/politics/1737517.html Делегация туркманских НПО посетила Шушу Делегация туркманских НПО, находящаяся в Азербайджане в рамках форума "Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ", посетила Шушу. Как сообщает Day.Az, визит осуществляется по линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.
Делегация туркманских НПО посетила Шушу
Делегация туркманских НПО, находящаяся в Азербайджане в рамках форума "Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ", посетила Шушу.
Как сообщает Day.Az, визит осуществляется по линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.
Делегации была предоставлена подробная информация о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в Шуше.
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