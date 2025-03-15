Делегация туркманских НПО посетила Шушу

Делегация туркманских НПО, находящаяся в Азербайджане в рамках форума "Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ", посетила Шушу.

Как сообщает Day.Az, визит осуществляется по линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Делегации была предоставлена ​​подробная информация о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в Шуше.