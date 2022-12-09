Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют в фильме Дага Лаймана «Зачинщики»

Голливудские звезды Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют главные роли в фильме режиссера Дага Лаймана "Зачинщики" для Apple Original Films. Об этом пишет The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дэймон и Аффлек сыграют двух воров, которые сбежали от правоохранителей с помощью своего терапевта. Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Джефф Робинов, Джон Грэм и Кевин Уолш продюсируют драму.

Дэймон ранее уже работал с Лайманом над франшизой "Идентификация Борна". Дэймон, Кейси Аффлек и Уолш снимались вместе в "Манчестер у моря".

Картина "Зачинщики" основана на сценарии Чака Маклина. Продюсер, актер и сценарист Кевин Уолш, также известный по фильмам "Последняя дуэль", "Дом Gucci", "Дорога, дорога домой", заключил многолетний контракт с Apple TV+.