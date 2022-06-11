https://news.day.az/society/1469900.html Всемирно известная бьюти-блогер Татьяна Кодзаева на "Формуле-1" в Баку - ФОТО
Всемирно известная бьюти-блогер Татьяна Кодзаева на "Формуле-1" в Баку - ФОТО
Всемирно известная бьюти-блогер Татьяна Кодзаева находится в Баку.
Как передает Day.Az, Кодзаева прибыла в столицу Азербайджана на Гран-при "Формула-1", и поделилась в своем Инстаграме, на который подписано более миллиона человек, фоторгафиями Баку, в частности, Ичеришехер.
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