Расширены возможности частной медицины в Азербайджане

В январе - мае 2022 года в государственном и частном секторах Азербайджана было оказано 15 миллионов медицинских услуг.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу председатель правления Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев на конференции на тему "Бизнес-перспективы в сфере здравоохранения".

По его словам, за последние 10 лет в Азербайджане проведены значительные реформы.

"Расширены возможности частной медицины, правовая база, которая регулирует ее деятельность. Сейчас мы работаем в области частичного перевода ОМС и в частный сектор. В этом направлении мы провели соответствующие встречи в Турции и ознакомились с опытом этой страны", - сказал Алиев.

Он также отметил, что в Азербайджане государство оказывает поддержку для обеспечения частных клиник соответствующим оборудованием.

"Только за 5 месяцев 2022 года в стране было проведено 45 тендеров на покупку медицинского оборудования. Победителями этих тендеров стали представители малого и среднего бизнеса", - сказал Алиев.