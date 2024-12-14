У граждан изъяты оружие и боеприпасы

В Азербайджане у граждан были конфискованы оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, накануне в Баку и других регионах страны сотрудники полиции изъяли 4 автомата, 1 пистолет, 11 гранат, 14 винтовок, 4 магазина и более 181 патрон разного калибра.

Недавно сообщалось, что процесс получения разрешений на гражданское оружие в Азербайджане теперь будет осуществляться через цифровую платформу.