https://news.day.az/society/1723869.html Задержаны лица, совершившие хулиганство на месте ДТП в Имишлинском районе Группа лиц совершила хулиганские действия на месте ДТП со смертельным исходом, произошедшим в Имишлинском районе. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, установлены и задержаны лица, пытавшиеся совершить правонарушение на месте происшествия, нанеся дополнительный ущерб служебному автомобилю.
Задержаны лица, совершившие хулиганство на месте ДТП в Имишлинском районе
Группа лиц совершила хулиганские действия на месте ДТП со смертельным исходом, произошедшим в Имишлинском районе.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, установлены и задержаны лица, пытавшиеся совершить правонарушение на месте происшествия, нанеся дополнительный ущерб служебному автомобилю.
По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
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