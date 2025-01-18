Задержаны лица, совершившие хулиганство на месте ДТП в Имишлинском районе

Группа лиц совершила хулиганские действия на месте ДТП со смертельным исходом, произошедшим в Имишлинском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, установлены и задержаны лица, пытавшиеся совершить правонарушение на месте происшествия, нанеся дополнительный ущерб служебному автомобилю.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.