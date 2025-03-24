Обнаружена связь плаценты с риском развития психических расстройств

Международная команда ученых из 18 исследовательских учреждений Европы и США обнаружила, что эпигенетические изменения в плаценте могут играть важную роль в развитии нейропсихиатрических расстройств, таких как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили процесс метилирования ДНК в плаценте - химическую модификацию, которая регулирует активность генов без изменения их последовательности. Метилирование может быть связано с воздействием таких факторов, как питание, стресс и загрязнение окружающей среды.

Выводы показали, что метилирование ДНК в плаценте особенно сильно связано с развитием шизофрении, биполярного расстройства и большого депрессивного расстройства. В то время как связь с другими состояниями, например, СДВГ и аутизмом, была менее выраженной, она также была зафиксирована.

Это открытие, подтверждающее, что генетический риск может быть связан с метилированием ДНК плаценты, открывает новые перспективы для раннего выявления и профилактики психиатрических заболеваний.

Исследование подчеркивает важность понимания того, как и на каких стадиях развития генетические факторы могут влиять на возникновение заболеваний. Некоторые гены могут проявляться на самых ранних этапах развития, что делает их труднодоступными для воздействия в более зрелом возрасте.