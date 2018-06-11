Феттель выиграл Гран-при Канады и возглавил общий зачет Формулы-1

Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при в Канаде. Для немецкого гонщика это третья победа в сезоне и 50-я в карьере. Благодаря этой победе Феттель обошел в общем зачете пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона. Сегодня британец приехал к финишу только пятым. Второе место занял партнер Хэмилтона Валттери Боттас, на третьем месте Макс Ферстаппен из "Ред Булл", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Гран-при Канады:

1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 68 кругов

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +7,376

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +8,360

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +20,892

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +21,559

6. Кими Райкконен ("Феррари") +27,184

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +1 круг

9. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг

10. Шарль Леклер ("Заубер") +1 круг

11. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг

12. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

14. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг

15. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга

16. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2 круга

17. Сергей Сироткин ("Уильямс") +2 круга

Сошли:

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Ланс Стролл ("Уильямс")

Брендон Хартли ("Торо Россо")

Напомним, что Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, которая состоялась днем ранее.

Общий зачет:

Себастьян Феттель - 121 очко

Льюис Хэмилтон - 120

Валттери Боттас - 86

Даниэль Риккардо - 84

Кими Райкконен - 68

Макс Ферстаппен - 50

Фернандо Алонсо - 32

Нико Хюлькенберг - 32

Карлос Сайнс-младший - 24

Кевин Магнуссен - 19