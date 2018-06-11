Феттель выиграл Гран-при Канады и возглавил общий зачет Формулы-1
Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при в Канаде. Для немецкого гонщика это третья победа в сезоне и 50-я в карьере. Благодаря этой победе Феттель обошел в общем зачете пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона. Сегодня британец приехал к финишу только пятым. Второе место занял партнер Хэмилтона Валттери Боттас, на третьем месте Макс Ферстаппен из "Ред Булл", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Гран-при Канады:
1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 68 кругов
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +7,376
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +8,360
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +20,892
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +21,559
6. Кими Райкконен ("Феррари") +27,184
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +1 круг
9. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг
10. Шарль Леклер ("Заубер") +1 круг
11. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
12. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
14. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг
15. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга
16. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2 круга
17. Сергей Сироткин ("Уильямс") +2 круга
Сошли:
Фернандо Алонсо ("Макларен")
Ланс Стролл ("Уильямс")
Брендон Хартли ("Торо Россо")
Напомним, что Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, которая состоялась днем ранее.
Общий зачет:
Себастьян Феттель - 121 очко
Льюис Хэмилтон - 120
Валттери Боттас - 86
Даниэль Риккардо - 84
Кими Райкконен - 68
Макс Ферстаппен - 50
Фернандо Алонсо - 32
Нико Хюлькенберг - 32
Карлос Сайнс-младший - 24
Кевин Магнуссен - 19Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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