«Северные потоки» планируется законсервировать

Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" планируется законсервировать поскольку пока нет плана их ремонта. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заинтересованные стороны на данный момент рассматривают возможность консервации. Это может означать герметизацию мест разрыва, а также нанесения специального покрытия на трубы для предотвращения коррозии от воды.