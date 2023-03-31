https://news.day.az/world/1551425.html КНР выступает за неразмещение ядерного оружия странами за границей
КНР выступает за неразмещение ядерного оружия странами за границей
Китай выступает за неразмещение ядерного оружия за границей каким-либо ядерным государством, а также призывает вывести уже развернутые в других странах ядерные вооружения.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Мы также выступаем за отмену договоренностей о ядерном обмене, выступаем за неразмещение ядерного оружия за границей каким бы то ни было ядерным государством, - сказал дипломат. - Мы также выступаем за то, чтобы развернутые в других странах ядерные вооружения были оттуда выведены".
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