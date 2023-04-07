https://news.day.az/world/1553591.html Анкара и Киев обсудили зерновую сделку
Анкара и Киев обсудили зерновую сделку
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с министром инфраструктуры Турции Александром Кубраковым. Об этом сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Стороны обменялись мнениями относительно бесперебойной работы "зернового коридора".
Согласно сообщению, в ходе встречи было выражено удовлетворение работой, осуществляемой в рамках Совместного координационного центра.
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