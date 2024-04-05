Илон Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за Байдена

Американский миллиардер Илон Маск заявил об угрозе провоцирования третьей мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, Маск согласился с ранее опубликованным на платформе постом политического комментатора Бена Шапиро. В частности он заявил, что "Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости", указав на непоследовательность его позиции по конфликту в Украине и в секторе Газа.

Маск прокомментировал заявление Шапиро, подписав, что "это чрезвычайно опасно".

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