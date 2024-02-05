Tesla Cybertruck "съедает" собственные шины

В видеоролике на YouTube-канале T Sportline подробно разобрали просчет, допущенный инженерами Tesla в отношении колесного колпака пикапа Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Аэродинамическая накладка призвана уменьшить завихрения воздуха в области колеса во время движения и, тем самым, снизить расход электричества на километр. Однако оказалось, что накладка довольно плотно прилегает к самой шине. Во время езды покрышка "играет" на неровностях и соприкасается с краем колпака. В итоге часть боковины покрышки в месте контакта попросту стирается. Сначала появляются царапины, но дело может дойти и до бокового пореза, который может быть очень опасен, особенно при движении автомобиля с большой скоростью. Например, на картинке показан износ шины, которая проехала всего 3000 км - хорошо видно, что боковая часть протерлась.

Что же делать в такой ситуации? Попросту снять колпаки - и смириться с чуть более высоким расходом электричества. Правда, запас хода Cybertruck, судя по отзывам первых владельцев, и так оставляет желать большего.

На Tesla Cybertruck установлены шины размерности 285/65 R20. Стоимость одной такой покрышки в США - 200-400 долларов.

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