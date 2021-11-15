В Стамбуле прошел концерт в честь Победы Азербайджана и Года Низами Гянджеви

На исторической сцене Фишекханэ в стамбульском районе Зейтунбурну прошел концерт классической музыки в честь первой годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и Года Низами Гянджеви, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был организован Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле и Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН).

На открытии вечера генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметили братские отношения между двумя странами. Было подчеркнуто, что Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в славную летопись Азербайджана, а широкое празднование Года Низами Гянджеви, объявленного в Азербайджане в честь 880-летия великого азербайджанского поэта и философа, служит пропаганде в мире его литературного наследия.

В сопровождении камерного оркестра "Dədə Qorqud" (создан под патронажем МФТКН) под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова были представлены произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Асафа Зейналлы, Гара Гараева, Васифа Адыгезалова, Гасана Рзаева, Арифа Меликова и Фархада Бадалбейли.

В концертной программе приняли участие заслуженный артист, тарист Алиага Садиев, лауреаты международных конкурсов Сельджан Насибли (сопрано), Исмаил Зейналов (баритон), Рустам Мустафа (скрипка) и другие.

Среди гостей праздничного вечера были министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр культуры Азербайджана Анар Керимов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев, заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Миспах Демирджан, деятели культуры, науки, представители общественности.

Выступления артистов встречались овациями зрителей.