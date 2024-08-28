Анар Агаев стал лауреатом конкурса "Новая волная 2024"

Представитель Азербайджана Анар Агаев стал лауреатом XX Международного музыкального фестиваля молодых исполнителей "Новая волна", который прошел в Сочи с участием 13 конкурсантов из 7 стран, сообщает Day.Az.

Анар Агаев завоевал третье место, исполнив за три конкурсных дня песню Мурада Арифа "Как долго я тебя ждал", композицию It was December на музыку Микаила Векилова и свои слова, и Mamma на музыку Микаила Векилова и слова Алессандро Калемме.

На гала-вечере и церемонии награждения Анар Агаев выразил признательность большой команде конкурса и профессиональному жюри за высокую оценку.

"Безмерно рад, что мне удалось достойно представить свой родной город Баку, свою страну, мою родину Азербайджан. Благодарю. Yaşasın Azərbaycan!", - сказал он.

Также своим мнением поделились члены жюри конкурса.

"Очень рада, что вручаю диплом своему земляку - потрясающему и уже готовому артисту, которому подвластны все жанры", - отметила народная артистка России Лариса Долина.

"Я очень рад, что у вас такое высокое место и вам будет легко. У великих азербайджанских певцов Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Полада Бюльбюльоглу великие традиции, продолжайте их традиции - это прекрасно", - подчеркнул народный артист России Олег Газманов.

Напоним, что Анар Агаев является победителем в категории "Вокал" конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя, автор проекта, художественный руководитель и режиссер Севиндж Керимова, музыкальный продюсер, композитор Микаил Векилов и генеральный продюсер Сабина Гасанова) и участником вокального шоу Səs Azərbaycan - 2021 (лицензионный аналог всемирно известного проекта The Voice).

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