Банк ABB представил новый продукт, который приносит процентный доход на остаток средств (R)
Банк ABB представил еще один цифровой продукт, открывающий новые преимущества для клиентов. Это продукт "DigiHesab Max". "DigiHesab Max" предлагает полностью цифровой опыт и обеспечивает клиентам процентный доход на остаток средств. Чтобы воспользоваться возможностями этого продукта, клиенту необходимо войти в мобильное приложение Банка ABB, перейти в раздел "Счета", создать учетную запись "DigiHesab Max", пополнить ее и начать получать проценты на остаток средств.
Проценты начисляются на остаток средств в пределах от 200 AZN до 500 000 AZN. Это распространяется исключительно на счета в манатах. Пополнить счет "DigiHesab Max" можно с любой банковской карты без комиссии.
Клиенты могут открыть несколько счетов "DigiHesab Max" на максимальную сумму до 500 000 манатов каждый.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.
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