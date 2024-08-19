Банк ABB представил еще один цифровой продукт, открывающий новые преимущества для клиентов. Это продукт "DigiHesab Max". "DigiHesab Max" предлагает полностью цифровой опыт и обеспечивает клиентам процентный доход на остаток средств. Чтобы воспользоваться возможностями этого продукта, клиенту необходимо войти в мобильное приложение Банка ABB, перейти в раздел "Счета", создать учетную запись "DigiHesab Max", пополнить ее и начать получать проценты на остаток средств.

Проценты начисляются на остаток средств в пределах от 200 AZN до 500 000 AZN. Это распространяется исключительно на счета в манатах. Пополнить счет "DigiHesab Max" можно с любой банковской карты без комиссии.

Клиенты могут открыть несколько счетов "DigiHesab Max" на максимальную сумму до 500 000 манатов каждый.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.