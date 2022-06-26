Врач назвал неожиданное полезное свойство кукурузы

Кукуруза - источник большого количества ценных микроэлементов и витаминов, употреблять в пищу стоит молодые початки, они помогут улучшить состояние кожи, рассказал в беседе с Gazeta.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

По мнению специалиста, здоровый человек может есть кукурузу 3-4 раза в неделю. В молодых початках мало растительной клетчатки, которая замедляет усваивание витаминов.

"В молодой кукурузе много кремния, полезного для волос, ногтей и состояния кожи. Также в кукурузе содержатся витамины группы В, что особенно важно для людей, придерживающихся вегетарианства. Этот овощ можно есть и детям, при отсутствии индивидуальной непереносимости", - рассказал диетолог.

Специалист также отметил, что кукуруза не пойдет на пользу при наличии проблем со здоровьем. От ее употребления лучше отказаться при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте.

"Негативное воздействие кукуруза окажет на людей, у которых есть проблемы с желудочком, например гастрит. Также лучше исключить ее из рациона при колитах кишечника", - предупредил Арзамасцев.