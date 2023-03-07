https://news.day.az/officialchronicle/1544341.html Президент Ильхам Алиев: Должны быть приложены усилия для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Болгарией
Президент Ильхам Алиев: Должны быть приложены усилия для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Болгарией
Должны быть приложены усилия для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Болгарией.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Руслана Стоянова.
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