Президент Ильхам Алиев: Должны быть приложены усилия для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Болгарией

Должны быть приложены усилия для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Болгарией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Руслана Стоянова.

Новость обновляется