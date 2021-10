Камран Иманов: Хайи-армяне, стремясь утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют ревизией текста Священного Писания

Day.Az со ссылкой на Trend представляет интервью с Председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камраном Имановым:

- Камран муаллим, Вы многократно в выступлениях, книгах и других печатных и электронных изданиях раскрывали побудительные мотивы армянских плагиатных измышлений, именуя их "армянской традицией по присвоению азербайджанских культурных традиций". Особое внимание уделялось болезненной армянской мифомании, наводнившей мир небылицами...

- Затронутый Вами вопрос исходит из генезиса армянских фальсификаций, т.е. измышлений и домыслов, подлогов и подделок, а также тесно примыкающих к ним плагиатных традиций присвоения чужой интеллектуальной собственности. Хотел бы сразу подчеркнуть, что опирающиеся на различные мифологемы, мифомания и интеллектуальные кражи тесно взаимодействуют. Если мифологемы благодаря надуманным сюжетам раздувают величие хай-армян, подменяя несуществовавшее подложной реальностью из прошлого и одновременно способствуют созданию новых подобных мифических "реальностей", то культурные кражи материальных и нематериальных объектов должны служить в качестве "доказательств" реальности хай-армянских мифологем.

Вот почему столетиями наработанная схема армянского плагиата и культурных краж наследия соседей теснейшим образом взаимосвязана с историческими фантомами и умышленным искажением истории региона и все они восходят к территориальным притязаниям "многострадального" этноса.

- А можно ли привести примеры исторического характера?

- Конечно можно. Остановлюсь на хайских фальшивках о "великих землях" и "утраченных территориях". Но при этом замечу, что, как следует из древнего латинского изречения: "всякий конец зависит от начала". Ложь и измышления древнеармянских историков ныне не только безоговорочно принимаются за истину, но и обрастают дополнениями.

Начиная с М.Хоренского, "отца армянской истории", написавшего "Историю хайев", переименованную позднее в политических целях в "Историю армян" и далее в "Историю Армении", мифологемы об "утраченных территориях многострадального народа" служили реваншистской основой территориальных претензий к землям соседей. Националистические же иллюзии о несуществовавшей "великой Армении", а точнее "большой Армении" в сравнении с землями "малой Армении", неизбежно сопровождались формированием собственной ложной истории за счет присвоения истории своих соседей.

Как мы неоднократно указывали, армяне-хайи подменяют историю страны историей этноса далеко неспроста. Причина здесь не только в отсутствии устойчивого политического понятия "Армения" в прошлом как государства. Устойчивое географическое понятие "Арминийа" как ареал проживания многих народов в древности никак не устраивает хайев-армян: если у М.Хоренского "Армении" исчислялись единицами, то усилиями нынешних хай-армянских историков они перечисляются десятками, в т.ч. и "Восточная Армения", пышно именуемая "эчмиадзинским периодом армянской государственности" (как вы понимаете, речь идет об исторических землях Азербайджана, где ныне и воплощена армянская государственность). Потому и нет "Истории Армении", а есть "История хайев", есть история не автохтонов, а история территорий транзитного перемещения аллохтонов - пришельцев-мигрантов.

Приведу другой пример из М.Хоренского, которому безоговорочно доверяют современные армянские историки, а именно беспрецедентный факт ревизии Библии. "Таблица народов" из Библии была изменена посредством мошенничества для того, чтобы подогнать под нее фальшивую историю, излагаемую М.Хоренским.

Общеизвестно, что Библия задает трех сыновей Ноя - Сима, Хама и Иафета, а Иафетовское колено через Гомера (Киммерийцы) - сына Иафета, выходит на Торгома (Тюрки), одним из братьев которого является Ашкеназ (Саки). Тирас же (Фракийцы - Фриги), будучи также сыном Иафета как и Гомер, приходится дядей Торкому.

Отец армянской (хайской) истории Моисей Хоренский, будучи то ли ущемленным, то ли раздосадованным отсутствием в Библии упоминаний об исторических Хайях, вводит в армянский ее вариант два фантома Хайка и Арменака и с этой целью "переставляет" Торгома, сына Гомера в ряд его внуков, замещая его Тирасом, который являлся по Библии братом Гомера или сыном Иафета. Далее Торгом "рождает" фантомного Хайка (прародитель Хайев), а Хайк - Арменака (прародитель армян).

Прошу обратить внимание с какой целью осуществлено это мошенничество:

Во-первых, посредством Хайка и Арменака ревизия должна была обеспечить преемственность хайев и армян (как известно современные армяне и сегодня именуют себя Хайями, но при этом приспосабливают историю географической области Арминийа и конфессиональный термин "армяне" под свою вымышленную историю и легитимизацию присвоенного этнонима "армен").

Во-вторых, используя авторитет Библии, стремятся показать через Тираса свое родство с Гомером и тем самым "подтвердить" их совместное пришествие с Балкан в Малую Азию.

В-третьих, вымышленный факт о том, что Тирас является братом Ашкеназа (Саки) позволяет породить и следующий обман Хоренского о том, что первым царем Хайев являлся Скаорди (Сак по происхождению) и тем самым обеспечить алиби вымыслу более раннего хайского историка Корюна (V в. н.э.), именующего Хайев "асканазеан", что переводится "из рода Ашкеназа".

Наконец, в-четвертых, сохраняя родство с фригами (Тирас) придумать родство и с Саками (Ашкеназ) и Тюрками (Торгом), поскольку царство Аршакуни (Малых Арсакидов) "включено" в хайско-армянскую историю согласно "указаниям", а точнее домыслу другого, более раннего хайского историка Агафангела (III-IV вв. н.э.), писавшего, что Аршакуни (Арсакиды) из рода Торгома (Тюрков).

Таким образом, прошу сосредоточить внимание на том, что посредством подделок, домыслов и лжи по отношению к истории других народов, т.е. ущемляя их интересы, хайи-армяне стремятся утвердить свое место среди исторических народов и не брезгуют при этом ревизией текста Священного Писания.

Начало этим домыслам было положено еще в VII-IX вв. н.э. и "уточнения" продолжались до XVII-XVIII вв. н.э. А вот, что написано о М.Хоренском в современной книге "Армянская средневековая литература", подготовленной институтом литературы АН Армении и изданной издательством "Советакан Грох" в 1986 г.: "Проявляя в поисках исторической истины гражданское мужество и научное здравомыслие, автор [Хоренский] не считает незыблемым даже авторитет Библии... и чем глубже и тщательнее изучается древний период истории, тем больше выявляется фактов, подтверждающих научную добросовестность "отца армянской истории".

А теперь я приведу вопиющий факт плагиата, восходящий также к М.Хоренскому.

В написанной еще в V в. до н.э. "отцом истории народов" Геродотом "Истории", Мидии и массагетам посвящены главы от 100 до 103 и, по признанию специалистов, эти исторические данные были основаны на фольклорных образцах, а точнее, на сказаниях об "Астиаг"е и "Томирис".

Представляемый, как "отец армянской истории" Моисей Хоренаци спустя одно тысячелетие, то есть в V в. н.э. (на самом деле позднее), в своей "История Хайев" описал те же самые события, но придал им иной смысл и, прежде всего, представил их как исторический этап в жизни армянского народа, который героически противостоит соседним народам. Наряду со схожестью сюжета и присвоением формы оригинала, граничащей с плагиатом, на поверхность всплывает новый смысл: якобы речь идет о событиях, которые имели место в истории Армении. Сюжет об Астиаге "венчается" вымышленными событиями и искажается армянскими образами. Наряду с Драконом (Астиагом) в сюжет "вставлены" армянский царь Тигран и его сестра. По отношению к сказанию о Томирис имеет место также схожая фальсификация - имеющие турецкое происхождение массагеты были заменены другими этносами, а царь Кир - армянским царем Арташесом и т.д.

В итоге легенда об "Астиаге" фальсифицируясь, арменизируется и на ее основе создается несуществующая легенда "Тигран" и Аждахаг" ("Дракон"). Подобной же фальсификации подвергается и сказание о Томирис и появляется легенда "Арташес и Сатеник" и, таким образом известное историческое имя Томирис предается забвению, военная сила Армении раздувается, а главное, путем подмены, "создаются" новые, не имевшие место легенды.

В книге "Армянская средневековая литература", подготовленной Институтом литературы АН Армении и напечатанной в 1986 г. издательством "Советакан Грох", на которую мы ссылались ранее, написано: "...Самые ценные образцы народной фантазии, древнеармянские фольклорные произведения, а вернее легенды "Тигран" и Аждахаг", а также "Арташес и Сатеник", умело включенные Моисеем Хоренаци в свое повествование ("История Хайев"), придают этому произведению неповторимую красоту и самобытный характер".

Приведем еще один пример, связанный с известным греческим историком, полководцем и политическим деятелем Ксенофонтом (V-IV вв. до н.э.) и его произведением раннеантичного периода "Анабасис Кира", где мы встречаемся с тюркским гидроформантом - названием реки Арпа-су (и сегодня многие именуют ее Арпа-чай, что одно и тоже, а по смыслу означает в переводе "Ячмень-река"). Река эта протекает по территории Западного Азербайджана, на землях бывшего Иреванского ханства, где сегодня и существует Республика Армения. Название реки в виде "Arpasou" (Арпасу), представленное Ксенофонтом, армяне в 50-х годах ХХ столетия сменили на "Ахурян", что является переводной калькой исходного имени.

Известно также, что под названием Арпа-чай в этом регионе существуют две реки, являющиеся притоками реки Кура, одна их которых Арпа-су (нынешняя Ахурян) или Арпа-чай, известная и как "Малый Арпа-чай или Западный Арпа-чай" и которая выходит из Арпа-гёля, что в Ахалцихе, и протекая по западной части бывшего Эриванского ханства, разделяла его с Карским вилайетом Турции, т.е. являлась граничной рекой. Вторая же Арпа-чай или Восточная Арпа-су течет восточнее первой Арпа-су (Ахурян). Сведения Ксенофонта, который в составе 10 тысяч греческих наемников прошел весь путь, по которому следовали греки, начиная от Эллады до Месопотамии южными склонами Малой Азии, и путь возвращения - через восточную и северную части Анатолии, являются очень ценными. Эллины прошли античную Армению, Западный Кавказ и южное побережье Черного моря и именно в одном из эпизодов этого пути Ксенофонт упоминает Арпа-су, локализация которого в точности соответствует географическим координатам западного Арпа-чай, размещаемого на землях Скифинов (Саков) и Халибов (Тибаренов или Гаргаров).

Таким образом, речь идет о тюркском гидроформанте, которому 2,5 тысяч лет и возникает вопрос - почему этот факт недостаточно освещен. Ответ очень прост - по армяно-хайскому заказу была сфабрикована очередная фальсификация, а именно со стороны директора института геологии АН Армении, главным геологом К.Н.Паффенгольцем в его работе "О пути отступления десяти тысяч", где намеренно Арпа-су представлена как река Чорох. Позднее против этой фальсификации выступили десятки крупнейших картографов и географов мира, из которых наиболее полную аргументацию по разоблачению фальшивки представил греческий ученый Иордане Парадисопулос. Как видим тюркскому гидрониму на территории нынешней Армении 2,5 тысяч лет и не существует на этих землях ни одного армяно-хайского топонима, которому было бы хотя бы 1 тысяча лет.

А вот, что пишет в своей книге "Азербайджанские историко-географические фальсификации" армянский специалист Р.Галчян в 2013 г.: "... греко-римские мусульманские и христианские путешественники и историки в своих произведениях ясно и однозначно доказывают, что армяне на Южном Кавказе вплоть до озера Капутан [юг Зангезура] проживали не менее 25 веков". Возникает вопрос: кому же верить - прошлым и нынешним армяно-хайским фальсификаторам или Ксенофонту? Несомненно, что ответ очевиден. Однако, несомненно и другое. Подобные измышления и фальсификации наносят ущерб достоинству автохтонов этой земли - тюрков - азербайджанцев и этот моральный террор направлен на дезинформирование мирового общественного мнения о пришлости армян на Южный Кавказ.

- А можно привести примеры фальсификации из недавнего прошлого на тогда еще не освобожденных от оккупации наших землях?

- Можно, тем более на одну из фальсификаций - инсинуацию и курьез с Азыхской пещерой указал глава нашего государства.

Президент Ильхам Алиев, выступая 9 октября 2021 г. перед представителями общественности Ходжавендского района, отметив природное богатство и исторические памятники на этих землях с присущим ему остроумием, сказал: "Армяне пытались арменизировать и Азыхскую пещеру. Они дошли до такой степени абсурда, что заявляли: в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь, смеяться или что еще делать. Именно азербайджанские археологи обнаружили Азыхскую пещеру. Они провели большую исследовательскую работу. Армяне просто ради пропаганды привозили сюда ученых из нескольких стран мира и устраивали шоу. Они, можно сказать, нанесли большой ущерб пещере".

Как известно, в свое время азербайджанские ученые в Азыхской пещере обнаружили и исследовали стоянку древнего человека - азыхантропа. Приписывая себе как обычно древнейшее происхождение, агрессоры переименовали Азых в Азох (парадокс, поскольку Азох на армянском означает "кислый виноград") и стремились преподнести миру Азых как "один их первичных очагов армянской культуры". Исследовавшие останки азыхантропа азербайджанские ученые отнесли его к ашельскому периоду, т.е. к раннему палеолиту или к периоду около 2 млн. лет назад. А вот агрессоры претендовали на то, что армянский (хайский) этнос сформировался именно в период проживания древнейшего человека. Очевидно, что подобный абсурд непременно порождает и другой, и армяне, продолжив незаконные раскопки на территории, обнаружили каменную статую "неандертальской женщины", причем в национальном армянском одеянии. Мало того, подле "армянской неандерталки", якобы обнаружены остатки бытовых вещей, армянских национальных блюд и инструментов. Судя по всему, если и не удалось объявить обнаруженного азербайджанскими учеными азыхантропа "хайостропом", то могла сгодиться и статуя каменной "армянской неандерталки", тем более в "армянской национальной одежде". Трудно к этому что-либо добавить, ибо выходит, что не только неандертальцы были армянами-хаями, но и сумели сохраниться в течение нескольких сотен тысяч лет таким образом, что их национальная одежда, равно как и предметы быта, не претерпели изменений.

К этому можно добавить и находку Института археологии и этнографии АН Армении, директор которого Павел Аветисян заявил, что на границе Армении с Турцией и Ираном обнаружены чарыхи-туфли, которым 5,5 тысяч лет. Согласно заявлению армянского ученого, найденные чарыхи мало чем практически отличаются от башмаков, которые носили прадеды нынешних армян-хайев.

Очередной курьез и инсинуация также связана с незаконными археологическими раскопками на оккупированных ранее азербайджанских землях Карабаха, где был "выявлен" "город Великого Тиграна", "подтверждающего" миф о "Великой Армении". Об этом сообщили СМИ (Арминфо) еще в 2007 году. Нам трудно судить о величии Тиграна II, начавшего с заложничества у Парфянских царей Арсакидов и завершившего лизанием сапогов Римских полководцев, тем более, царя этнически нехайского происхождения, но, очевидно, никогда не закладывавшего Тигранакерта в Карабахе и, вообще не имевшего никакого отношения к Карабаху. Цель фальшивки отчетлива, де мол Карабах входил в состав мифической "Великой Армении". Фальшивка "подкреплялась" дополнительными сведениями, а именно раскопанными христианской базиликой V-VI вв. н.э., фрагментами покрытий, входом в крепостные стены и даже ее остатками, найденной керамикой, остатками хачкаров и т.п. Очевидно, что все найденное, если и существует, то имело отношение к материальному наследию Кавказской Албании. Незаконные раскопки велись с целью извлечения свидетельств транзитного перемещения Тигранакерта из Малой Азии на Южный Кавказ.

Примеров подобного рода много, но завершая изложение хотелось бы сказать следующее.

Армянские исторические фальсификации с так называемой "Восточной Арменией", преследующие цели отчуждения и арменизации исконно азербайджанских земель Карабаха, Зангезура и Нахчывана, равно как надуманные соображения, переросшие в псевдоисторические опусы - концепции относительно хайского происхождения территории Западного Азербайджана, т.е. бывшего Эриванского ханства, где ныне и воплощена государственность Армении, являются всего лишь относительно современными отголосками большой исторической аферы с так называемой "Западной Арменией", территорией нынешней Северо-Восточной Анатолии Турции. В центре этой аферы стоит миф о якобы хай-армянском царстве, созданном в Анатолии, тиражированный в многочисленных изданиях и на разных языках, который опирается на сфабрикованный тезис его преемственности с реально существовавшими и не имевшими никакого отношения к хаям Хеттскому и Урартийскому царствам. Он получает развитие на хай-армянских фантомах, опять же не имевших отношения к хаям Артаксидской и Оронтидской государственностях, "чудесно" перевоплощаясь, в "легендарную "Великую Армению", и одновременно - в миграцию надуманной армянской государственности на Южный Кавказ ("Восточную Армению").

Афера с несуществующим армяно-хайским царством, требуя новых жертв, становится совершенно бесцеремонной, когда присваивается история и происхождение Парфянских Арсакидов и созданного правителями этой могущественной империи своего западного доминиона - государства Малых Арсакидов (хай-армянского царства Аршакуни, как расписывают его сегодняшние армяне). Все эти нелепицы, нанизанные друг на друга исторические абсурды совершаются, как ни парадоксально, вопреки даже многократно переделанным под заданную мифологему армянским источникам, грузинским традиционным сведениям и, несомненно, описаниям в тюркских дастанах.

Казалось бы, что во всем этом особенного?

Ведь каждый народ имеет свою историю и более того может представлять ее в том свете, в котором хотел бы. Несомненно и то, что формируют историю народа, как правило, его историки и если они прибегают к фальсификациям и в этом желанном представлении история воспринимается и принимается широкой национальной аудиторией, то что же в этом предосудительного? А вот что? Если подобная история "лепится" путем искажения истории соседей, посягательства на их исконные земли, принадлежащие им материальные и нематериальные исторические свидетельства на его прошлое как неотъемлемую часть будущего, то "исторические сказки" подобного рода приобретают совершенно иное значение.

Восхваляя и вознося один народ, они унижают другие, возвеличивая деяния и достоинства представителей одного этноса, приписывая и присваивая неприсущее им и не содеянное ими, они лишают другие народы на их собственную историю, глумятся над исторической памятью ее фигурантов.

Казаться, а не быть" - этот девиз армянства, о котором мы напоминаем, прямо противоположен известной истине "чтобы казаться тем, кем хочешь, нужно быть им".

- Полагаем, что примеров достаточно и какие выводы следуют из них?

- Приведенные примеры являются ярким свидетельством хай-армянской приверженности к одному типу фольклорного творчества, а именно к мифотворчеству. Это пристрастие возведено едва ли не в ранг национального таланта, будь то миф об "армянском геноциде" или о "великой Армении", или же "великой армянской культуре", миф о первом очаге цивилизации или миф о нарушении прав армян в Азербайджане. Конечно, это и миф о том, что все культурное наследие Южного Кавказа и, в первую очередь, Азербайджана, восходит к "разумным армянам".

Подобное тиражирование лжи не случайно, ведь как сказал Сенека Младший: "одни лгут, чтобы обманывать, другие же будут лгать потому, что обмануты сами".

Особо в мифологическом ряду следует выделить "искаженную история Нагорного Карабаха" и миф о "непобедимости армянской армии", укоренявшийся в головах армянства на протяжении примерно последних 30 лет и развеянный в пух и прах за 44 дня. Потерпели крах стоящие за этим мифом и аргументы о "невероятной" и даже "экзистенциальной" мотивации и боеспособности хай-армян вкупе с созданными в горах минными полями и мощными бетонными укреплениями, якобы призванных к отстаиванию оккупированных азербайджанских территорий.

Словом, армянских мифов не перечесть. И все они, объединяясь по своей целевой установке и практическому назначению, подпадают под разряд политической мифологии.

И это очевидный вывод, следующий из хай-армянского мифотворчества. Именно эта мифология связывает воедино стереотипы "великих земель" и территориальных притязаний к соседям, "многострадальности" и "армянского геноцида" с "исключительностью" армян, именно эта мифология задает естественность и более того, рядится под "легитимность" присвоения культурного наследия соседей.

В итоге торжествует политическая мифология, определяющая хай-армянскую этническую картину мира и формирующая у армянского этноса своеобразное осознание внешних реалий и механизмов поведения.

Должен отметить и еще одну трагическую особенность и последствия армянской склонности к мифотворчеству. Об этом замечательно сказано у знаменитого Эриха Файгла в его книге "Армянская мифомания" (2007 г.). Мы приводим его мысль почти полностью: "Трудно представить что-нибудь, способное нанести больший урон поискам исторической правды, чем смешение древних преданий с историческими фактами, а еще хуже - когда путают одно с другим. Подобную ошибку допускают, когда путают политику и террор. Слишком часто смешение такого рода возникает, когда группы (редко являющиеся миролюбивыми), объединенные общими интересами, предъявляют права на свою "историческую родину". Такие "исторические требования" всегда означали войну или, по меньшей мере, терроризм, представляющий собой безобразную разновидность войны. Право на суверенитет и независимость признается законным лишь в том случае, если выбрано большинством, в противном случае будут нарушены общепризнанные принципы демократии..." (курсив наш).

Итак, по мнению ученого, предъявление требований к историческим землям, а тем более мифологическим, надуманным требованиям приводят к войне или к террору. Внедряясь в сознание народа, мифы об "исключительности" и "страданиях" и тем самым амбиции и претензии в отношении к другим народам, ставят заслон перед альтернативой естественной обычности, а миф об "особой миссии" отрицает международное право, как краеугольный камень современного миропорядка. Власти и интеллектуальная элита, поддерживающие подобные мифологемы, и сами, в итоге, становятся жертвами и пленниками этих измышлений. Дело заключается как раз в том, что сознательно преподносимая идеология трезвого разума испытывает трудности в замене возникшей бессознательно и укоренившейся у населения картины мира. Как итог, все оказываются в ловушке политического фольклора.

- А как происходит, по Вашему мнению, внедрение политической фольклористики в общественное сознание?

- Полагаем, что связано это с коллективной памятью этноса. Известно, что одним из способов формирования коллективной памяти этноса являются письменные исторические нарративы, которые в той или иной мере попадают в соответствующие учебники, энциклопедии и академические издания, превращаясь в институциональную (официальную) историю. Шаблон хай-армянской коллективной памяти, прививаемый населению, опирался на исторические армянские нарративы прошлого, начиная с Хоренского, а советская и постсоветская историография, некритично воспринимая эти исторические опусы, продолжала ту же линию и это веками тиражировалось в сознании народа в виде фрейма "окруженный и мучаемый врагами древний народ" с "героическим, христианским прошлым". Значительная роль в проталкивании подобного восприятия в общественное сознание населения принадлежит армянской церкви и как пишет один из крупнейших современных специалистов по постсоветскому пространству Е.М.Herzig в работе "Armenia and the Armenians" (Лондон, 1996 г.): "сам повествовательный шаблон, будучи продуктом мифологического сознания, привязывающих людей к мифологическим образам прошлого, привносит сильно мифологический элемент в их мировосприятие".

Именно так обстоит дело по мнению цитируемого ученого относительно мифологем, веками внедряемых в коллективную память хайев-армян. А вот в чем особенности и кто стоит за этими мифологическими шаблонами, мы можем узнать у известного американского специалиста R.W.Tomson'a в серии его исследований по историческим нарративам армянских историков Агафангела, М.Хоренского и Егише (Harward University Press, 1976, 1978, 1982). Во-первых, как пишет известный ученый, все авторы армянских исторических нарративов, как правило, священнослужители, работы их выполнены по заказу церкви и сохранены церковью. Во-вторых, исторические описания армян повествует не о самих событиях, а об их специальной селективной реконструкции. И в-третьих, написаны они много позднее объявленного времени их написания и на протяжении веков, вплоть до XIX века подвергались желаемым для хайев-армян изменениям и дополнениям.

Наверное, по этим причинам крупнейший историк XVIII века Гиббон писал, что истории, созданные в лоне армянской церкви зачастую не совпадают с данными современных историков.

Могу добавить, что мнение современных и прошлых европейских авторитетов совпадают и с точкой зрения профессиональных российских исследователей. Об этом пишет крупный этнолог В.А.Шнирельман в своей монографии "Войны памяти", подчеркивая, что современная хай-армянская историография следует повествовательным шаблонам и мифологическим образам "славного прошлого". А вот крупный российский политолог С.В.Лурье прямо свидетельствует, что политическая мифология армян "является частью этнической картины мира, причем, подчеркиваю, бессознательной картины и определяет способ восприятия этносом внешней реальности и механизмы поведения этноса по отношению к ней" (С.В.Лурье, "Армянская политическая мифология и ее влияние на формирование внешней политики Армении и Нагорного Карабаха").

В подобной ситуации трезвые мысли, как, например, армянского ученого, историка и арменоведа К.Патканова из его работы "Ванские надписи и их значение для Передней Азии", прозвучавшие еще в 1875 году: "Армяне никогда не играли особой роли в истории человечества. Это [Армения] не есть политический термин, а название географической области, в которой разбросаны отдельная поселения армян. Армяне всегда были плохими хозяевами земель, на которых обитали, но они всегда умело прислуживали сильным, продавая своих близких...", не доходят до адресата. Или же, не менее откровенное высказывание Геворка Аслана, также известного армянского историка из его работы "Армения и армяне" от 1914 года: "У армян не было государственности. Они не связаны чувством родины и не связаны политическими узами. Армянский патриотизм связан только с местом проживания", оказывается пустым звуком.

- А как складывается ситуация сейчас, после нашей победы в 44-дневной второй Карабахской войне?

- Политический фольклор и вымышленная картина мира, основанные на надуманных теоретических тезисах на бумаге, далеких от истины фальсификациях фейкового типа, многочисленных фальшивых книгах и речах, будучи рассчитанными на внутреннее потребление, возможно и на время срабатывают, но при столкновении с реальной жизнью рано или поздно приводят к горьким последствиям. Мифы рушатся, реальность, рождающая истину, становится очевидной.

Особо хочу подчеркнуть, что переживаемый нами исторический период есть период развенчания мифов, период торжества истины и справедливости.

Лучше, чем было сказано нашим Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с представителями общественности Джебраильского района 4 октября 2021 г., пожалуй, невозможно: "Мы сплотились и добились поставленной цели, восстановили историческую справедливость. Посмотрите, с какими заявлениями сегодня выступает Армения. От мифологии, вымышленной за эти тридцать лет, не осталось и следа. Где же их "победоносная" армия? Где "непобедимые" армянские солдаты? Тот, кто в течение тридцати лет проводил против нас грязную пропаганду, пытался унизить достоинство азербайджанского народа, получил свое, получил урок. Больше никто в мире не говорит ни слова о "победоносных армянских солдатах", потому что о какой отваге и героизме может идти речь в армии, где имеются десять тысяч дезертиров? Никто не говорит о "непобедимой армянской армии". Армянской армии нет. Мы уничтожили ее, уничтожили на корню. Разгромили всю технику, которую они накапливали в течение тридцати лет. Часть ее демонстрируется в нашем Парке военных трофеев. Мы уничтожили ее живую силу. Это сделал азербайджанский народ, который показал свое преимущество.

Так что этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. До сих пор я делал все, что говорил. Поэтому и после этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о "великой Армении". Они должны отказаться от мифической химеры об "Армении от моря до моря". Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет. Мы заставим их сделать это".

Под началом Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики азербайджанская армия вернула ранее утраченные земли Карабаха, оккупированные армянскими войсками и фактически находившиеся вне контроля азербайджанского государства. Оккупанты отступили перед силой оружия, героизмом и мужественностью, патриотизмом и мотивированностью азербайджанских солдат и офицеров. Под угрозой полного уничтожения живой силы и техники захватчики были вынуждены пойти на капитуляцию, подписав заявление, по которому Азербайджану передавались оставшиеся регионы земель, не изъятых военным путем.

Наша нынешняя великая историческая победа приводит к крушению вымыслов. Наглядным примером этого является уничтожение мифа "непобедимой армянской армии" со стороны отважных азербайджанских солдат и офицеров под руководством Верховного Главнокомандующего. Наряду с этим мифом был развеян также миф об "армянской мотивации", то есть о проявлении исключительной отваги в "защите" земель. И наконец, был развеян миф "о готовом к страданиям, самоотверженном и жертвенном народе", так как насчитывающая более 10 тысяч дезертиров, армия страны была неспособна удержать оккупированные территории.

И здесь уместно будет вспомнить июньское (2011 г.) провокационное "наставление" бывшего Президента Армении Сержа Саргсяна, адресованное элите армянского молодого поколения: "Мы (то есть старшее поколение) завоевали Нагорный Карабах, а новое поколение пусть завоюет Агры-даг". Агрессивная и подстрекательская сущность этого заявления вопреки нормам международного права, предполагала "решенность" для Армении карабахских территориальных притязаний к Азербайджану, равно как и "назидание к их разрешению" по отношению к Турции. Это типичный образец политического фольклора, передаваемого от поколения к поколению в данном случае устами тогдашнего главы Армении, и как отметил Президент Ильхам Алиев, "свидетельствует от том, что в головах этих людей чего-то не хватает" и "живут они не в реальном мире, а в созданном ими же мире грез". Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Азербайджана совершенно справедливо осадили зарвавшегося, пышущего злостью и ненавистью армянскую главу, указав ему место муравья в сравнении со слоном.

А вот на пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ 26 февраля 2021 г., Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечая апрельскую войну 2016 г., сказал: "Сегодня бывший президент Армении Саргсян говорит, что они в войне победили. Очень оригинальная победа, когда мы оказались в их окопах. Мы подняли флаг, убрав их флаг, и изгнав их с территории Агдеринского, Джебраильского и Физулинского районов, вернувшись в Беюк Марджанлы. Это мы так проиграли, да?! Ну здорово тогда! Вот такая примерная армянская историография, такая вот мифологическая армянская наука, и в том числе историческая, в первую очередь, наука. Поэтому в 2016 году мы им дали по зубам".

И совершенно справедливо 3 октября 2021 г. выступивший в Тертерском районе Президент Азербайджана, именуя Сержика Саргсяна дезертиром и предателем, ставшего посмешищем в Армении, подчеркнул: "Анализ войны еще раз показывает, что именно Сержик Саргсян и такие, как он, проиграли войну".

Разрушение этих мифов и подтверждение сказанному видится не только в полководческом таланте Верховного Главнокомандующего, но и в несомненном интеллектуальном превосходстве, отваге и решимости лидера Азербайджана Ильхама Алиева в сравнении с лидерами побежденной страны, именно в том, что он является истинным руководителем народа и страны-победителя.

Не случайно, как сказал выдающийся философ-просветитель Ж.-Ж.Руссо, что "нет ничего опаснее власти в неумелых руках". Потому что такая власть, служит не идее, которую она воплощает, а только своим интересам и потому бесполезна и неустойчива. Поскольку, как показывает жизнь, горькие последствия ошибок подобных лидеров сказываются на нации, и она же расплачивается за них. История и реальность свидетельствуют об особой ответственности лидера страны, носителем которой он является, поскольку доверенная ему судьба нации находится на его плечах. Поэтому управлять страной, так чтобы нация двигалась вперед, от него требуются своевременные, правильно принимаемые решения, а это и есть способность умения выбора, способность видения будущего и эта способность рождается на пересечении политики и права.

Глава нашего государства подарил нам достоинство народа-победителя, сделал гордыми и счастливыми за содеянное.

И, конечно, одержанная победа - это демонстрация целостности и единения, патриотизма и духовной силы азербайджанской нации. Словом, разрушаются многочисленные старые и новые хай-армянские мифы и помочь изгнанным оккупантам не в силах даже осуществленное моноэтническое государственное строительство.

- В регионе сложилась новая общественно-политическая ситуация, когда Азербайджан бросает силы на восстановление разрухи, оставленной нам варварами-оккупантами, и мы столкнулись с фактически уничтоженным материально-культурным наследием азербайджанского народа, разрушенными или полностью стертыми с лица земли памятниками мусульманской и тюркской культуры. На возвращенных землях много памятников и христианской культуры - церквей, монастырей и др., относимых к наследию Кавказской Албании, насельники которой были одними из предков азербайджанцев, а Азербайджан является преемником земель исторической Албании. Что Вы скажете, в связи с этим?

- Азербайджанская государственность во все времена бережно и уважительно относилась к своему мусульманскому и домусульманскому, в т.ч. христианскому прошлому, считая их наследием азербайджанского народа. И в этой связи не могут не вызывать удивления фарисейские стенания о якобы уничтожении христианских памятников на нашей земле. А ведь большинство свидетельств христианского прошлого еще с советских времен и, особенно в оккупационный период, подверглись со стороны армянских фальсификаторов переделам и подтасовкам с целью арменизации.

В отношении албанских христианских памятников историческая правда сводится не к тому, что азербайджанцы не желают сохранять памятники своего прошлого, а напротив, свидетельствует о планомерном искажении этих памятников, уничтожению старых надписей на них и внесением новых, которые должны стать "доказательствами" их армянской принадлежности.

Как и всегда, армянские ученые и политики стремятся к присвоению освобожденных исконно азербайджанских территорий и на основе фальшивых источников ложь об исторических албанских землях распространяется на весь мир.

На эти претензии уместно ответить строками, написанными армянским автором Ф.Экозьянцем (Ф.П.Экозьянц. "Исраэль Ори. Ларец Пандоры". Книга 1). Как отмечает автор, речь идёт "об истории одной мистификации" и которая представляется армянскими исследователями, как национально-освободительное движение против господства Сефевидов и последующих государств во главе с авантюристом И.Ори. Суть мистификации же состоит в том, что здесь речь идет не об освободительном движении армянского народа, а о привлечении к своим планам карабахских меликов (И.Ори сын мелика), кроме того, об освободительном движении не может быть и речи, поскольку превращенный в "национального героя" И.Ори был человеком, стремившимся к достижению своих частных интересов и личных целей.

Этот вымысел, как пишет Экозьянц, имеет свое место в ряду других фальсификаций. Цитирую армянского автора: "До начала XVIII в. письменная история армянского народа была небогатой и содержала редкие упоминания об Армении и армянах. В основном это были сочинения европейских авторов, далеких как от Армении, так и от людей, их населявших. А XVIII в. буквально взорвался историческими "открытиями" и "извлек из небытия многочисленные армянские царства, о которых никто прежде и не слышал и которые стали появляться одно за другим усилиями целой армии переписчиков, чьи перья очень скоро засверкали в окрестностях Ноева ковчега - мифической колыбели человеческой цивилизации" (курсив наш).

Экозьянц особо подчеркивает, что "... осмелюсь напомнить вам, что все эти источники появились или точнее, были чудесным образом "обнаружены" как раз в период с XVIII по XX век", где как в XVII в. о них никто не знал!" (курсив наш).

Но кто же первым "обогатил" армянскую историю и, начиная с какого времени, был дан старт эпохе фальсификации армянской истории, наполняемый множеством мифологем?

Автор пишет, что "по символичному совпадению, эпоха "обогащения" истории армянского народа началась на следующий год после смерти Исраэля Ори, случившейся в 1711 году. В 1712 году на острове Святого Лазаря, близ Венеции, начал свою деятельность орден мхитаристов, и уже через сто лет только его усилиями история Армении и армянского народа обросла тысячами, десятками тысяч "древних" рукописей, обрела "стройность" и была готова к тому, чтобы превратиться в науку" (курсив наш).

Значит, на первоначальном этапе эта община, состоящая из 12 беглых монахов, в короткие сроки обзаведшаяся типографией и библиотекой, превратилась в полноправный монастырский комплекс. На основе привезённых с собой нескольких первых книг и рукописей, которые в 1857 году уже превратились в тысячи "древних рукописей", несколько монахов, как насмешливо замечает Экозьянц, "чудесным образом превзошли в своих знаниях античных и средневековых ученых".

Имеющиеся в фальшивых рукописях вымыслы и фальсификации начали использоваться армянством и их сторонниками, и в ряду первых распространителей лжи был известный армянский публицист и переводчик Г.Эзов, который, заполучив ряд неизвестных "новых" документов из архивов Европы и России, не опубликованных в большинстве никем до него, превратил в своей книге "Сношения Петра Великого с армянским народом" (СПб., 1898 г.) авантюриста И.Ори в храброго национального героя армянского народа, выступившего против мусульман.

Таким образом, исключая несколько первичных оригинальных текстов, причём серьёзно отредактированных и подвергшихся ревизии, начала распространяться, превратившись в тысячи ранее неизвестных миру фальшивых "исторических произведений", "история армянского народа".

Особо следует отметить, что оригиналов этих фальшивых произведений на армянском языке не было и не могло быть.

Здесь, оставляя интересные и следующие правде мысли Экозьянца, обратимся к творчеству другого ученого армянского происхождения. Речь идет о самом известном американском арменоведе, профессоре Мичиганского и Чикагского университетов Рональде Григоре Сюни (Ronald Grigor Suny, "Looking Toward Ararat. Armenia in Modern History", Indian University Press, 1993) (Рональд Григор Сюни, "Взгляд в сторону Арарата. Армения в современной истории", Издание Университета Индианы, 1993).

Говоря о мхитаристах в своей книге "Взгляд в сторону Арарата. Армения в новой истории", ученый отмечает особую роль клерикальной элиты в формировании армянской истории. Он пишет, что "работа монахов-мхитаристов являлась не чем иным, как основой, заложенным фундаментом, способствовавшим появлению светского армянского национализма" и "в последующем развитии национальной традиции акцентам священнослужителей были приданы новые оттенки, хотя писатели постоянно кружили, возвращаясь к темам, берущим начало в классических армянских текстах".

- О каких же темах идет речь?

- Ответ на этот вопрос Сюни со ссылкой на другого известного американского ученого Роберта Томпсона формулирует так: "... Армения хоть малая страна, но очень древняя, где было совершенно много деяний" (Моисей Хоренский), народ ее был обращен в христианство раньше других и к нему была проявлена Божья благодать (Агафангел), это народ, непоколебимый в своей вере, верный родовым традициям и готовый к "мученичеству ради них (Егише)...". Эти три националистических взгляда относятся к отмеченным нами вымышленным армянским тезисам, сформированным хронистами Армении.

- Есть ли различия во взглядах армянских историков и добросовестных западных ученых?

- Несомненно есть и здесь нельзя не остановиться на обвинениях армянских историковедов в адрес западных ученых, в связи с якобы фальсификацией ими истории Армении, а заодно ответов на эти обвинения, данных западными историками.

Армянский историковед Армен Айвазян в своей книге "Освещение истории Армении в американской историографии (Критический обзор)" обвиняет ряд известных западных арменологов и кавказоведов, в том числе и армян по национальности, профессоров Рональда Григора Сюни, Роберта Томпсона, Джеймса Рассела, Ричарда Ованисяна в преднамеренной фальсификации истории Армении.

Его главным аргументом же является "поставить под сомнение, обоснованное современной историей и наукой (читай в трудах современных армянских историков), положение о том, что Армянское нагорье не было источником формирования армянского народа и вместо этого - настоятельная реанимация отвергнутой наукой о версии о том, что армяне были пришлыми". Притом на основе презентаций ученых Азербайджана и Турции. Отмечается, что "армянская культура в произведениях перечисленных западных авторов представлена как продолжение и заимствование византийской, ассирийской, арабской и др. культур. Историческая Армения представляется как децентрализованная слабая страна, превращенная Иранской и Римской империями в манипулируемое средство". Тем самым, "принижается 5-тысячилетняя армянская история, в то время как армянские военные силы в период царств Хайяса, Урарту и Ервандуни [Оронтиды] насчитывали несколько десятков тысяч, а в эпоху Арташесидов, Аршакуни и Багратуни исчислялось от 100 тысяч до 200 тысяч воинов".

Эта позиция была поддержана академиками Грачиком Симоняном, Манвелом Зулаляном и др. В ответ на это на конференции еще 4-6 октября 2003 г. (Гарвард, Кембридж и Массачусетс) на тему "Переосмысление армянских исследований: вчера, сегодня и завтра", ряд ученых, в основном из западных стран, дали весомые ответы хай-армянской шовинистической и националистической науке. Так, профессора Бардакчиян, Рассел, Роберт Хюсени отмечали, что в арменоведении Республики Армения "наука, преисполненная ксенофобией и ультранационализмом, став ведущей тенденцией, ведет себя к самоуничтожению".

Профессор Джордж Бурнтьян же отметил, что "в основе претензий армян к западным ученым стоит то, что "армяно-американские" исследователи своими изысканиями нанося ущерб к армянским претензиям на Карабах, Киликию, Нахчыван, Гянджу и Турецкую Армению, ставят под сомнение тонкие вопросы культуры, в т.ч. принятие христианства Арменией. Таким образом добросовестные, кропотливые научные результаты западных ученых отвергаются, не имея на то каких-либо оснований".

Вот почему профессор Роберт Григор Сюни заключает свои высказывания следующей мыслью: "Армянские ученые погрязли в трясине националистического мышления". Причины этого, как отмечает видный ученый, - "это следствие существующего у армян в выпуклой форме национализма, отсутствие корней и подмена исторических знаний вымыслом". "... Этот народ, хотя обычно, и гордится своим историческим прошлым и наследием, но не имеет об этом никакого представления".

Сложно добавить к сказанному что-либо, и, возможно, в этом нет и необходимости. Однако, хотел бы довести один факт, который был в свое время опубликован в ИА "Регнум", и в этом источнике информации, приводя сведения, охаивавшие западных арменоведов, отмечалось, что "[армянская] научная мысль в историографии подвергается интеллектуальной агрессии и, финансируясь Государственным департаментом США, находит свое отражение в искажении истории Армении, начиная с древних времен". Эта информация следовала из совместного заявления ряда армянских историковедов, принятого на международном конгрессе арменоведов в Ереване.

Таким образом, подход известных западных ученых, стоящих на объективной позиции, в том числе ученых армянского происхождения, оказался не способным повлиять на находящуюся в националистическом болоте арменоведческую науку.

Поэтому и "Новая Стратегия национальной безопасности Армении", представленная питающимся из этого болота национализма Пашиняном, как совершенно верно было подмечено Помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым, представляется "словно фальшивый учебник по истории", и этот документ, полный очередных вымыслов, поливает воду на мельницу армянского национализма и доводится до общественности.

- Спасибо за интервью, Камран муаллим, и чтобы Вы хотели сказать напоследок?

- И в заключение хотел бы напомнить замечательные слова от великого Льва Гумилева: "...Этническая история не беспредельный набор сведений "без начала и конца" (А.Блок) и не просто "дней минувших анекдоты (Пушкин)", а сложная цепочка причинно-следственных связей...". "На индивидуальном уровне ложь - это не только несимметричный стереотип поведения, но и способ воздействия на окружающую среду, этническую и ландшафтную. На популяционном уровне это уже массированная дезинформация в антисистемах, воздействующих на среду социальную и культурную".

Убежден, что армянские мифы, построенные на лжи, развенчиваются и впредь будут развенчиваться. "Ведь платье", - как сказал великий испанец Сервантес, - "и облачает и разоблачает".