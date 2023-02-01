https://news.day.az/sport/1534009.html Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали в Хорватии
Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали в Хорватии
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (70 кг) завершил турнир Zagreb Open в Хорватии с серебряной медалью, сообщает в среду Day.Az.
Титулованный азербайджанский спортсмен проиграл в решающем матче представителю США Алеку Уильяму.
Гаджи Алиев в четвертьфинале победил грузина Гиоргия Эблакидзе, а в полуфинале - представителя Монголии Темулена Энктуяна.
Азербайджанский борец Хаджимурад Гаджиев, выступавший в одной весовой категории с Гаджи Алиевым, победил индийца Вишала Калираму со счетом 10:0 и завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что ранее Алиаббас Рзазаде (57 кг) завоевал золотую медаль, а Али Рагимзаде (65 кг) - бронзовую медаль.
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