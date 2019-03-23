Леониду Брежневу еще во времена его правления приписывали самые разнообразные корни - румынские, польские, цыганские и даже еврейские.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Говорят, даже Сталин считал его молдаванином. Хотя никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить все эти версии, не было. Сам генсек не особо распространялся о своей родословной. В его анкетах в графе национальность встречались разные записи - "русский" и "украинец. Он действительно родился в Украине, сейчас это Днепропетровская область - город Днепродзержинск. Хотя на тот период это была небольшая деревушка под названием Каменское.

Были ли у Брежнева польские корни?

Эта версия получила распространение благодаря исключительному знанию Брежневым польского языка. По утверждениям его коллег Леонид Ильич старался скрывать свои знания, так как отношение властей к полякам на тот период нельзя было назвать лояльным. Документально теория о польских корнях не подтверждается. Познания генсека в польском языке связывают лишь с тем, что мать имела польские корни и владела языком в совершенстве.

Версия с еврейским происхождением

В СССР еврейские корни общественность пыталась выискать у большинства политических деятелей. И Брежнев не был исключением. В некоторых источниках до сих пор можно найти информацию о том, что Леонид Ильич в своем происхождении имеет две ветви - еврейскую и украинскую. При этом принадлежность к евреям связывают с отцовской линией, считая, что Илья Яковлевич после революции сменил свою фамилию на фамилию одного из родственников по линии мужа сестры. Подтверждений этому никаких нет, поэтому версия с еврейским происхождением не имеет оснований.

Украинские корни - официальная версия национальной принадлежности Генсека

Предки Леонида Ильича походили из украинского народа. Документально подтвержденные источники подтверждают, что великий политик действительно родился в Украине. Сам он никогда не скрывал украинских корней. Хотя очень часто высказывался, что считает себя гражданином советской страны. В некоторых анкетных данных есть расхождения по точной дате его рождения, но в паспорте и анкетах, заполненных Брежневым собственноручно, стоит дата 19.12.1906 г. Родители знаменитого политического деятеля принадлежали к интеллигенции, хотя многие считают Илью Яковлевича (отца) "фабрикантом". Во всяком случае, точно известно, что члены семьи Брежневых были достаточно образованными людьми. В семье кроме самого Леонида Брежнева было еще двое детей - брат и сестра. Из них будущий политик был самым старшим. Исходя из трудов некоторых историков, которые изучали род Брежневых, можно утверждать, что семья жила не в особом достатке, но дети всегда были окружены заботой и любовью.