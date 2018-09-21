YouTube разблокировал канал батл-площадки Versus Battle

Видео-хостинг YouTube разблокировал канал баттл-площадки Versus Battle, а также посвященные автомобилям каналы AcademeG и "Гараж-54". Сейчас эти каналы доступны пользователям YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вечером 20 сентября данные каналы были заблокированы видео-хостингом "за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".

Более подробных объяснений блокировки YouTube не давал.

Versus Battle - одна из наиболее популярных российских площадок проведения рэп-баттлов. YouTube-канал интернет-шоу насчитывал более 4 млн подписчиков.

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