YouTube разблокировал канал батл-площадки Versus Battle

21 сентября 2018 12:17

Видео-хостинг YouTube разблокировал канал баттл-площадки Versus Battle, а также посвященные автомобилям каналы AcademeG и "Гараж-54". Сейчас эти каналы доступны пользователям YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вечером 20 сентября данные каналы были заблокированы видео-хостингом "за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".

Более подробных объяснений блокировки YouTube не давал.

Versus Battle - одна из наиболее популярных российских площадок проведения рэп-баттлов. YouTube-канал интернет-шоу насчитывал более 4 млн подписчиков.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az