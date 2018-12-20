Азербайджан спасет Грузию от турецкой девальвации

Позитивные изменения в экономике Азербайджана и России помогут нейтрализовать негативный эффект девальвации турецкой лиры для Грузии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по Грузии.

В отчете отмечается, что длительное обесценивание лиры может привести к уходу турецких компаний, работающих в Грузии, особенно в текстильном секторе. Тем не менее, аналитики фонда считают, что в ближайшей перспективе турецкие производители сохранят высокий интерес к грузинским ресурсам [сырье и промежуточные материалы].

"Длительное обесценивание лиры и высокая инфляция в Турции ограничат денежные переводы из этой страны. В ближайшей и среднесрочной перспективе обесценивание лиры ограничит финансовые возможности и аппетит к риску со стороны турецких инвесторов в Грузии, что скажется на притоке новых инвестиций", - говорится в отчете.

Отметим, что с начала года турецкая лира подешевела почти на 30 процентов по отношению к доллару. Сейчас стоимость одного доллара по отношению к лире составляет 5,3025 лиры.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. При этом страна также имеет большую долю в прямых инвестициях, туристическом потоке и денежных переводах в Грузию. В январе-ноябре 2018 года товарооборот Турции и Грузии составил 1,55 миллиарда долларов (13,7 процента от всей торговли Грузии). Турция находится на седьмом месте по денежным переводам в Грузию - 7,56 миллиона долларов. В третьем квартале 2018 года Турция также заняла четвертое место (32,1 миллиона долларов) по объему прямых инвестиций в Грузию.