В мире за сутки выявили более 808 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 151,8 млн, увеличившись за сутки более чем на 808 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,8 тыс., превысив 3,18 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ВОЗ поступили сведения о 151 803 822 инфицированных и 3 186 538 умерших. Число заразившихся увеличилось на 808 563, летальных исходов - на 12 870.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (408 382), на втором месте - Северная и Южная Америка (208 359), на третьем - Европа (129 182).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 002 328. Далее следуют Индия (19 557 457), Бразилия (14 659 011), Франция (5 553 806), Турция (4 849 408), Россия (4 823 255), Великобритания (4 418 534), Италия (4 035 617), Испания (3 514 942), Германия (3 416 822), Аргентина (2 977 363) и Колумбия (2 859 724).