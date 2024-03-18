https://news.day.az/world/1645661.html Пакистан нанес авиаудары по Афганистану
Пакистан нанес авиаудары по Афганистану
Пакистанская авиация нанесла авиаудары по афганским провинциям Хост и Пактика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Dawn", в результате авиаударов Пакистана в приграничных районах Афганистана погибли 8 человек, в том числе трое детей.
Представитель "Талибана" "решительно осудил" удары по территории Афганистана и назвал это нарушением суверенитета страны.
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