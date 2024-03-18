Пакистан нанес авиаудары по Афганистану

Пакистанская авиация нанесла авиаудары по афганским провинциям Хост и Пактика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Dawn", в результате авиаударов Пакистана в приграничных районах Афганистана погибли 8 человек, в том числе трое детей.

Представитель "Талибана" "решительно осудил" удары по территории Афганистана и назвал это нарушением суверенитета страны.

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