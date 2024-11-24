Соперник "Карабаха" прилетит в Баку после ничьи

В чемпионате Франции по футболу проходят матчи 12-го тура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на​ Trend TV, "Марсель" на выезде обыграл "Ланс" - 3:1. Соперник "Карабаха" по Лиге Европы, с которым наш клуб сыграет 28-го ноября в Баку - "Лион" сыграл вничью со счетом 1:1 на выезде с "Реймсом". Игрок "Лиона" Шерки открыл счет на 38-й минуте, а хозяева отыгрались усилиями Диаките на 55-й.

Чемпионат Франции

12-й тур

"Ланс" - "Марсель" - 1:3

"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 1:0

"Реймс" - "Лион" - 1:1