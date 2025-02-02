USAID – преступная организация, пора ей умереть

Агентство США по международному развитию (USAID) - преступная организация. Она должна быть расформирована.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск.

Так миллиардер прокомментировал отставку двух высокопоставленных чиновников USAID, которые отказались дать доступ к системам агентства представителям DOGE.

"USAID - преступная организация. Пора бы ей умереть", - написал Маск в X.

В других публикациях он назвал агентство "злом", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

USAID остановило работу 25 января по указу госсекретаря США Марко Рубио. Тогда же было прекращено на 90 дней финансирование почти всех проектов иностранной помощи от Америки.