https://news.day.az/world/1814710.html Немцы готовят новый рекорд по высоте снеговика - ВИДЕО В Германии строят снеговика в надежде побить рекорд страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В городке Маркт-Шпарнеке кипит работа, жутковатый снеговик, видео с которым завирусилось в Европе, уже высотой 15 метров - не хватает ещё двух метров до рекорда.
