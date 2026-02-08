https://news.day.az/world/1814710.html

Немцы готовят новый рекорд по высоте снеговика - ВИДЕО

В Германии строят снеговика в надежде побить рекорд страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В городке Маркт-Шпарнеке кипит работа, жутковатый снеговик, видео с которым завирусилось в Европе, уже высотой 15 метров - не хватает ещё двух метров до рекорда.