По просьбе юных зрителей в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 14 июня, в 12:00 состоится показ детского спектакля "Красная Шапочка и Рэдмузи". Об этом сообщили в воскресенье Trend в СГБ, передает Day.Az.

Отмечается, что будет всего лишь один сеанс и места ограничены. Цена билетов составляет 10 манатов, независимо от места.

Отметим, что полученные от продажи билетов средства будут использованы для проведения благотворительной акции.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!