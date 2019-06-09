https://news.day.az/culture/1127362.html В Культурном центре СГБ покажут спектакль "Красная шапочка и Рэдмузи" - ВИДЕО
В Культурном центре СГБ покажут спектакль "Красная шапочка и Рэдмузи" - ВИДЕО
По просьбе юных зрителей в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 14 июня, в 12:00 состоится показ детского спектакля "Красная Шапочка и Рэдмузи". Об этом сообщили в воскресенье Trend в СГБ, передает Day.Az.
Отмечается, что будет всего лишь один сеанс и места ограничены. Цена билетов составляет 10 манатов, независимо от места.
Отметим, что полученные от продажи билетов средства будут использованы для проведения благотворительной акции.
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