Какими будут цены на нефть в мире в ближайшие месяцы

Биржевые цены на нефть в мире в ближайшие месяцы будут расти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в обозримом будущем рыночные котировки сырья могут достичь планки $150 за баррель из-за энергетического кризиса, приводит прогноз аналитиков банка JPMorgan агентство Bloomberg.

"Цены на нефть будут расти вплоть до $150 за баррель, поскольку спрос превышает предложение, а альтернативные источники энергии, такие как природный газ и возобновляемые источники энергии, не в состоянии восполнить пробел", - говорится в материале.

По словам главы глобальной энергетической стратегии американского банка JPMorgan Кристиана Малека, уголь и газ не смогут восполнить недостатки мирового предложения нефти. Ставку необходимо делать на возобновляемые источники энергии.

"Это должно быть связано с солнечной энергией и ветром, а затем, когда вы пройдете через это, у нас все еще будет большой дефицит нефти, что в основном означает, что мы увидим пересмотр цен на нефть значительно выше", - заключил Малек.