Назван самый вредный вид кофе

Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru сообщила, что самый вредный кофе тот, который человек выпивает перед сном, передает Day.Az.

Специалист отметила, что сами по себе кофейные напитки - латте, американо, эспрессо, капучино, раф - не вредные, однако негативным образом на состоянии организма может сказаться количество выпитого кофе и время его употребления.

"Вредность кофе - в количестве, которое человек употребляет. Не рекомендую выпивать больше двух чашек в день. А также вредными могут быть различные сладкие добавки, например, сахар или сиропы. Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон", - добавила диетолог.

Селезнева напомнила, что сливки и молоко добавляют кофе калорийности, но при этом смягчают его.