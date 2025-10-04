Открыт скрытый механизм контроля аппетита

Международная команда исследователей показала, что белок MRAP2 играет ключевую роль в работе рецептора MC4R - одного из главных "переключателей" в мозге, отвечающих за контроль аппетита и обмен веществ. Этот рецептор реагирует на гормон α-MSH и подает сигнал, что можно переставать есть.

Как передает Day.Az, работа опубликована в Nature Communications (NatCom).

Ученые выяснили, что MRAP2 усиливает работу MC4R: он помогает рецептору дольше оставаться активным и эффективнее передавать сигналы о насыщении. Кроме того, MRAP2 влияет на то, как организованы рецепторы в клетке - вместо крупных и менее подвижных комплексов формируется больше отдельных активных молекул, что делает систему чувствительнее.

Таким образом, MRAP2 фактически "настраивает" систему контроля аппетита в мозге, помогая ей точнее реагировать на сигналы организма. Это особенно важно, поскольку нарушения в работе MC4R считаются одной из самых частых генетических причин тяжелого ожирения.

Авторы отмечают, что открытый механизм может стать основой для новых методов борьбы с ожирением: например, можно разрабатывать препараты, которые будут имитировать действие MRAP2 и усиливать естественные сигналы насыщения.