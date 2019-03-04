Похоже, армян плотно подсадили на режим "ни дня без стресса". Во всяком случае общество что ни день, а то и дважды в день ошарашивают немыслимыми еще год назад заявлениями, событиями и сообщениями, утверждает армянское здание "Голос Армении".

Что же такое приключилось, что довело до нервного срыва армянское общество?

Вот, например, на днях певец Рубен Ахвердян дал интервью по телевидению и наговорил там всякого. Поначалу многим показалось, что он тоже "сдал" Карабах Азербайджану, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что факт предательства из протокола придется исключить. А главная причина стресса - все та же давняя и просто неистребима ненависть ко всему неармянскому.

Армянский бард "оскорбил" армян Карабаха, сравнив их с азербайджанцами, заявил, что именно карабахцы привнесли в Ереван элементы турецкой культуры, в частности, мугама.

Реакция последовала незамедлительно - в соцсетях и СМИ поднялся страшный шум, престарелого барда готовы были растерзать, даже не задумавшись, что сказанное было сказано в негативном для азербайджанской, а не армянской стороны свете.

Хорошо еще, что большинство не знает, что в далеком 2010 году в интервью турецкой газете "Hürriyet Daily News" он высказался еще резче и заявил, что "предпочел бы общаться с интеллектуальным турком, чем с невежественным армянином". В тот период турецкие музыкальные компании интересовались сотрудничеством с ним, и певец в предвкушении заработка находился в благом настроении и проболтался, что "у Армении нет своей культуры, она всегда была подвержена влиянию извне", а современные армянские музыканты воруют песни у Турции и Азербайджана. И, что совсем уж крамола: "Национализм отравляет нас, он подпитывается невежеством".

Ахвердян выступал против прежнего режима и приветствовал Пашиняна, поэтому вести таких речей сегодня он не будет. Это раньше ему подобное сходило с рук, но при новых властях за правду об отсутствии в природе понятия "армянская культура" могут и ребра переломать на старости лет.

После его последнего интервью именно это самое с ним и делают, пока виртуально.

А если смотреть шире, это говорит лишний раз о растущем расколе между так называемыми ереванскими и карабахскими армянами. Первые натерпелись от двадцатилетней диктатуры "шуртвацы", а последние ненавидят уроженцев Армении за высокомерие и в свою очередь тоже считают тех "ненастоящими армянами".

Впрочем, трудно сказать, кого любят наши соседи. Они ненавидят всех - азербайджанцев, турок, русских, грузин, собственных соотечественников, да всех.

А все почему? Бард Ахвердян проболтался об этом турецкой газете, потому что подпитываемый невежеством национализм отравляет армянский народ.

Зульфугар Ибрагимов