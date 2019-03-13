Закир Гасанов на передовой - ФОТО - ВИДЕО
Осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, проводимыми согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в передовых подразделениях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министрество обороны.
Министру обороны была доложена оперативная обстановка. Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.
Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр обороны принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, столовую, бытовое помещение, душевые кабины и вещевой склад. Министр также принял участие в открытии нового жилого комплекса, состоящего из служебных объектов.
Поинтересовавшись проделанными работами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, будут проводиться и впредь благодаря вниманию и заботе нашего государства.
Министр обороны наградил отличившихся на службе военнослужащих и побеседовал с личным составом за чайным столом.
Затем министр, встретившись с жителями в одной из сел, расположенных в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности населения.
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