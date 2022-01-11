Организация тюркских государств подтвердила твердую поддержку и солидарность с Казахстаном

Принято заявление по итогам внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в Организации тюркских государств, передает Day.Az.

Организация в своем заявлении вновь подтвердила твердую поддержку Казахстану.

На заседании под председательством министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу выступили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

Авторы заявления выражают соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Казахстане и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. В документе вновь подтверждена солидарность с Казахстаном и твердая поддержка стране и братскому казахскому народу.

В заявлении подчеркивается значимость мира и стабильности в Казахстане, что жизненно важно для стабильности и безопасности в регионе и за его пределами.

В документе осуждаются акты насилия и вандализма, которые создают угрозу жизни людей, нарушают общественный порядок и наносят ущерб имуществу.

В заявлении выражается уверенность в способности казахстанского правительства быстро восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию в стране.

Кроме того, авторы документа подчеркивают важность соблюдения основополагающих норм и принципов международного права, выражают поддержку антитеррористической операции правительства Казахстана против террористов, экстремистов и преступников, действия которых направлены на свержение конституционного строя.

При этом в заявлении отмечается, что документ "Видение тюркского мира - 2040" является директивой для координации, сотрудничества и взаимопомощи перед лицом национальных и международных вызовов.

Организация в принятом заявлении подтвердила свою готовность в случае необходимости поддержать народ и правительство Казахстана для выхода из нынешнего кризиса.

В документе также выражается поддержка программе реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые направлены на дальнейшее улучшение жизни и повышение благосостояния братского народа Казахстана.

Совет министров иностранных дел стран - участниц Организации тюркских государств принял решение продолжить тесное сотрудничество и консультации по этому вопросу.