Орландо Блума засняли на прогулке со звездой «Эйфории» после слухов о разрыве с Кэти Перри

Голливудского актера Орландо Блума засняли со звездой "Эйфории" Сидни Суини после слухов о разрыве с певицей Кэти Перри.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци подловили Орландо Блума и Сидни Суини во время их прогулки по Венеции, куда они прилетели на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес. Рядом с актерами шел футболист Том Брэди. Артистка выбрала для выхода в свет черное платье с цветочным принтом, красные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Блум и Брэди предпочли футболки, шорты, кроссовки, кепки и очки.