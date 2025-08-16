Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере. Его цитирует The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тарантино, он написал сценарий фильма "Кинокритик" как вызов себе, но отказался от его съемок.

"Когда я работал над ним, я поставил перед собой задачу: смогу ли я взять самую скучную профессию в мире и сделать про ее представителя интересное кино? Кому интересно смотреть сериал про чертова кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием "Кинокритик"? Вот это был тест. Если я смогу сделать фильм или сериал о человеке, который просто смотрит фильмы, интересным, это будет достижением", - рассказывает Тарантино.

Он также объяснил, почему отказался от режиссуры предстоящего продолжения "Однажды в... Голливуде" на Netflix, передав режиссерские права Дэвиду Финчеру.

Режиссер "Криминального чтива" не хотел, чтобы его десятый и последний фильм стал сиквелом. При этом он остается сценаристом фильма и выступит в качестве продюсера, гарантируя, что "будет рядом, если понадобится" по ходу съемок.