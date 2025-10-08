Внешность Миллы Йовович на показе в Париже взволновала фанатов

Американская актриса Милла Йовович приняла участие в показе люксового итальянского бренда Miu Miu и взволновала фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте глянцевого журнала Perfect Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

49-летняя звезда "Пятого элемента" предстала на размещенных кадрах в вельветовом укороченном плаще и кожаном фартуке. Кроме того, она носила открытые босоножки и разноцветный шарф. При этом на лице Йовович полностью отсутствовал макияж, а волосы были уложены в низкий хвост.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под роликом. "Что случилось с ее зубами? Она похожа на вампира", "Эти зубы указывают на старость", "Зубы больше рта. Он как будто не закрывается", "Мне очень нравится Милла, но не могу понять, что произошло с зубами?", "Она была такой красивой", - высказывались они.