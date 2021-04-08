Проезд в бакинском метро можно будет оплатить с телефона

Ведется работа по внедрению оплаты проезда в метро посредством мобильного телефона и других электронных средств.

Об этом Trend сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что пока рано говорить о применении какой-либо конкретной системы или метода.

"Общественность будет проинформирована, если в этом направлении будут предприняты какие-либо существенные шаги", - сказал он.