https://news.day.az/society/1332239.html Проезд в бакинском метро можно будет оплатить с телефона
Проезд в бакинском метро можно будет оплатить с телефона
Ведется работа по внедрению оплаты проезда в метро посредством мобильного телефона и других электронных средств.
Об этом Trend сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
Он отметил, что пока рано говорить о применении какой-либо конкретной системы или метода.
"Общественность будет проинформирована, если в этом направлении будут предприняты какие-либо существенные шаги", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре