Сколько заработают гонщики Формулы-1 в 2019 году

Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне 2019 года Формулы-1. Информацию о том, сколько заработают пилоты по своим контрактам, опубликовал YouTube-канал F1 WeekEnd, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.



Самым высокооплачиваемым пилотом следующего сезона снова станет Льюис Хэмилтон - по своему контракту пятикратный чемпион мира получит $ 57 млн за сезон. На втором месте по уровню оплаты находится пилот "Феррари" Себастьян Феттель, его зарплата составит $ 45 млн. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов предстоящего сезона оказался и бывший напарник Себастьяна Феттеля, новичок "Рено" Даниэль Риккардо - он по контракту получит $ 17 млн.



Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2019 году:



Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - $ 57 млн.

Себастьян Феттель ("Феррари") - $ 45 млн.

Даниэль Риккардо ("Рено") - $ 17 млн.

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - $ 13,5 млн.

Валттери Боттас ("Мерседес") - $ 8,5 млн.

Кими Райкконен ("Заубер") - $ 4,5 млн.

Нико Хюлькенберг ("Рено") - $ 4,5 млн.

Карлос Сайнс ("Макларен") - $ 4 млн.

Шарль Леклер ("Феррари") - $ 3,5 млн.

Серхио Перес ("Рэйсинг Пойнт") - $ 3,5 млн.

Ромен Грожан ("Хаас") - $ 1,8 млн.

Пьер Гасли ("Ред Булл") - $ 1,4 млн.

Лэнс Стролл ("Рэйсинг Пойнт") - $ 1,2 млн.

Кевин Магнуссен ("Хаас") - $ 1,2 млн.

Роберт Кубица ("Уильямс") - $ 570 тыс.

Даниил Квят ("Торо Россо") - $ 300 тыс.

Ландо Норрис ("Макларен") - $ 260 тыс.

Антонио Джовинацци ("Заубер") - $ 230 тыс.

Джордж Расселл ("Уильямс") - $ 180 тыс.

Александр Албон ("Торо Россо") - $ 170 тыс.

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