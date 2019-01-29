Сколько заработают гонщики Формулы-1 в 2019 году
Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне 2019 года Формулы-1. Информацию о том, сколько заработают пилоты по своим контрактам, опубликовал YouTube-канал F1 WeekEnd, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Самым высокооплачиваемым пилотом следующего сезона снова станет Льюис Хэмилтон - по своему контракту пятикратный чемпион мира получит $ 57 млн за сезон. На втором месте по уровню оплаты находится пилот "Феррари" Себастьян Феттель, его зарплата составит $ 45 млн. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов предстоящего сезона оказался и бывший напарник Себастьяна Феттеля, новичок "Рено" Даниэль Риккардо - он по контракту получит $ 17 млн.
Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2019 году:
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - $ 57 млн.
Себастьян Феттель ("Феррари") - $ 45 млн.
Даниэль Риккардо ("Рено") - $ 17 млн.
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - $ 13,5 млн.
Валттери Боттас ("Мерседес") - $ 8,5 млн.
Кими Райкконен ("Заубер") - $ 4,5 млн.
Нико Хюлькенберг ("Рено") - $ 4,5 млн.
Карлос Сайнс ("Макларен") - $ 4 млн.
Шарль Леклер ("Феррари") - $ 3,5 млн.
Серхио Перес ("Рэйсинг Пойнт") - $ 3,5 млн.
Ромен Грожан ("Хаас") - $ 1,8 млн.
Пьер Гасли ("Ред Булл") - $ 1,4 млн.
Лэнс Стролл ("Рэйсинг Пойнт") - $ 1,2 млн.
Кевин Магнуссен ("Хаас") - $ 1,2 млн.
Роберт Кубица ("Уильямс") - $ 570 тыс.
Даниил Квят ("Торо Россо") - $ 300 тыс.
Ландо Норрис ("Макларен") - $ 260 тыс.
Антонио Джовинацци ("Заубер") - $ 230 тыс.
Джордж Расселл ("Уильямс") - $ 180 тыс.
Александр Албон ("Торо Россо") - $ 170 тыс.
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